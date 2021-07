2021年07月28日 10時49分 ネットサービス

酒・タバコ広告の子ども向け配信回避のため「興味関心に基づく広告」をFacebookとInstagramが停止へ



Facebookが2021年7月27日に、18歳未満のユーザーを対象とした「興味関心に基づく広告」の配信を停止すると発表しました。かねてからFacebookには、子どものユーザーにアルコールやタバコの広告が表示されてしまっているとの問題が指摘されていました。



Giving Young People a Safer, More Private Experience on Instagram - About Facebook

https://about.fb.com/news/2021/07/instagram-safe-and-private-for-young-people/



Facebook to limit ads children see after revelations Australian alcohol companies can reach teens | Facebook | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2021/jul/28/facebook-limit-ads-children-revelations-australian-alcohol-companies-teens



Facebookが7月27日に、同社の動画共有サービスであるInstagramで、10代のユーザーに対する保護策を強化すると発表しました。具体的には、16歳未満のユーザーアカウントの初期設定をプライベートアカウントにするほか、若者からブロックされたり通報されたりしたことがある大人のユーザーから、低年齢ユーザーのアカウントを見つけにくくするとのこと。これらの変更は、すでに日本・アメリカ・オーストラリア・フランス・イギリスで実施されているほか、近日中にほかの地域にも拡大されます。





Facebookはさらに、18歳(地域によってはそれ以上の年齢)未満のユーザーに対して、広告主がリーチする手段を制限する方針を打ち出しました。これにより広告主は、子どものユーザーに対して興味関心やほかのアプリおよびウェブサイトでのアクティビティに基づく広告を配信することができなくなります。ただし、年齢や性別、所在地に基づくターゲッティングオプションは引き続き利用できるとのこと。この変更は、発表から数週間いないにInstagram・Facebook・Messengerに適用されます。



この変更以前から、Facebookは興味関心などに基づく広告をオプトアウトする設定方法をユーザーに提供しています。しかし、若者の支援団体から「若者は広告を受け入れたり拒否したりする判断を下す能力が十分ではないのではないか」との意見が寄せられたことから、より慎重な姿勢を取ることが決まったと、Facebookは説明しました。



今回のFacebookの発表について、イギリスの大手紙・The Guardianは、「Facebookの発表は、『オーストラリアの大手アルコール飲料メーカーがInstagramなどのソーシャルメディアで子どもたちにアルコールの広告を配信している』という論文が発表されたのと同日に行われました」と報じました。





オーストラリアの学術誌・Public Health Research and Practiceに掲載された論文によると、オーストラリアのアルコール飲料メーカー上位9社が展開している195のアルコールブランドのアカウントを調べたところ、Instagramアカウントの28%とFacebookアカウントの5%が年齢制限を行っていないことが判明したとのこと。



また、オーストラリアのロビー団体であるReset Australiaは2021年4月に、「Facebookを使えば、広告主はアルコールやタバコ、過度な減量に関心のある子どもを広告のターゲットにすることができる」と発表し、Facebookに対して是正を求めていました。



Facebookは発表の中で「私たちは、若者にInstagramを楽しんでもらいたいと考えていますが、その一方で、若者のプライバシーや安全性については決して妥協しないようにしています。今後も、若者・保護者・議員・そのほかの専門家の意見を聞きながら、若者のために機能し保護者からも信頼されるInstagramを作っていきます」とコメントしました。