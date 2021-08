2021年08月31日 12時05分 ネットサービス

Zoomが四半期決算で10億ドルの売上高を報告するも成長は鈍化傾向



2021年8月30日、オンライン会議ツール「Zoom」を開発するZoomビデオコミュニケーションズが2021年第2四半期(5月~7月)の決算を発表。売上高は前年同期比54%増の10億2150万ドル(約1100億円)と四半期決算において初めて10億ドルを上回りましたが、アナリストは「成長は鈍化傾向にある」と分析しています。



Zoom Reports Financial Results for the Second Quarter of Fiscal Year 2022 - Zoom

https://investors.zoom.us/news-releases/news-release-details/zoom-reports-financial-results-second-quarter-fiscal-year-2022



Zoom hits $1B in quarterly revenue but growth slows and stock falls - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2021/08/30/zoom-hits-1b-quarterly-revenue-growth-slows-stock-falls/



Zoom Hits $1 Billion in Quarterly Revenue, but Shows Signs of Easing Growth - WSJ

https://www.wsj.com/articles/zoom-hits-1-billion-in-quarterly-revenue-11630355814?mod=djemalertNEWS



Zoomの売上高は10億2150万ドル、純利益は前年同期比70%増の3億1700万ドル(約350億円)を記録。過去12カ月で10人以上の従業員を抱える企業との契約を50万4900件行い、年間契約額が10万ドル(約1100万円)を超えた企業は合計2278社でした。



ただし、Zoomは2021年第3四半期(8月~10月)は減収となる見通しであることも明らかにしています。Zoomの最高財務責任者であるケリー・ステッケルバーグ氏は「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により需要が高まったものの、次第に状況が落ち着き、売上が正常値に戻り始めました」と述べ、今期の決算が今後の正常な尺度となるという見方を示しました。なお、Zoomビデオコミュニケーションズの株価は30日、時間外取引で12%下落しました。





コンサルティング企業pund-ITのアナリストであるチャールズ・キング氏はZoomの成長鈍化を懸念。最大の問題はオンライン会議ツールの競争激化にあると指摘しました。



Zoomのエリック・ヤンCEOは、同社が強力な収益性とキャッシュフローを実現したと報告し、「Zoomはグローバルブランドとして成長し、仕事やコミュニケーションについて考える個人や組織をサポートするのに非常に適していると信じています」と述べました。