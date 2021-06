Microsoftが時価総額2兆ドルを達成、アメリカ上場企業で2番目の偉業

2021年6月22日(火)に、Microsoftの時価総額が初めて2兆ドル(約220兆円)に達しました。アメリカの上場企業で企業価値が2兆ドルに達したのは、Appleに続いて2社目となります。 Microsoft hits $2 trillion market cap for first time - GeekWire https://www.geekwire.com/2021/microsoft-hits-2-trillion-market-cap-first-time-ever/ 新型コロナウイルスパンデミックの影響によって、PCやウェブサービスの巣ごもり需要が高まったことで、Microsoftの2021年第1四半期の売上高は前年同期比19%増の417億ドル(約4兆6200億円)に達し、利益は前年同期比44%増の155億ドル(約1兆7200億円)となりました。特に売上高は予想を大きく上回るもので、前年同期比で2018年以来で最大の増収となりました。 Microsoftの株価も上昇の一途をたどっており、2021年に入ってからは20%以上上昇しています。これは、AppleやAmazonを上回る上昇率です。

2021年06月23日 13時00分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

