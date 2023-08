Trello・Confluence・JiraのAtlassianが2023年第4四半期の業績を発表、売上は前年同期比24％増の約1340億円と好調

・関連記事

Trello・Jira・Confluenceなどの業務改善ツールで知られるAtlassianが500人の従業員を解雇 - GIGAZINE



ConfluenceやJiraを手がけるAtlassianの市場評価は誤りでそんなに価値は高くないという批判 - GIGAZINE



Confluenceのゼロデイ脆弱性にすでに中国から攻撃あり、Atlassianはパッチ提供までネットからのアクセス遮断を推奨 - GIGAZINE



Atlassianが障害発生を公式発表するまで9日間かかりユーザーの怒りを買った経緯まとめ - GIGAZINE



Confluence・Jiraのクラウド版がダウンしてなんと5日経過、Atlassianは再構築にさらに2週間を費やすとの情報も - GIGAZINE



2023年08月04日 12時13分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

