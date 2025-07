2025年07月14日 11時45分 メモ

SpaceXがxAIにおよそ3000億円を出資することで合意へ



AI企業・xAIによる50億ドル(約7350億円)規模の資金調達計画の一環として、宇宙開発企業のSpaceXが20億ドル(約2940億円)を出資することに同意したと、経済紙のウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。



Exclusive | SpaceX to Invest $2 Billion Into Elon Musk’s xAI - WSJ

https://www.wsj.com/tech/spacex-to-invest-2-billion-into-elon-musks-xai-413934de



スペースX、xAIに20億ドル出資へ - WSJ

https://jp.wsj.com/articles/spacex-to-invest-2-billion-into-elon-musks-xai-18a848ca



SpaceX to invest $2 billion in Musk's xAI startup, WSJ reports | Reuters

https://www.reuters.com/science/spacex-invest-2-billion-musks-xai-startup-wsj-reports-2025-07-12/



Elon Musk’s SpaceX might invest $2 billion in Musk’s xAI | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/07/13/elon-musks-spacex-might-invest-2-billion-in-musks-xai/



実業家のイーロン・マスク氏はAI事業に力を入れていて、2025年3月、xAIがX(旧Twitter)を買収する形で統合しています。



xAIがXを買収したとイーロン・マスクが発表 - GIGAZINE





2025年6月には、xAIはモルガン・スタンレーを通じて50億ドルの社債発行を開始しました。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、このうち20億ドル分をSpaceXが引き受ける形になるようです。



イーロン・マスクのAI会社「xAI」が社債発行と株式売却で53億ドルを調達へ - GIGAZINE





xAIとSpaceXは、いずれもイーロン・マスク氏が創業した企業で、マスク氏はこれまでも他分野の事業を拡大するにあたってSpaceXを「利用」しています。



たとえばEVメーカーのテスラの創業当初のサポートのために、マスク氏はSpaceXから個人的に2000万ドル(約30億円)を借りています。また、トンネル掘りのThe Boring Companyは、最初のトンネルをSpaceXの地下に掘りました。



イーロン・マスクの「時速200kmの地下トンネル網構想」、SpaceXの地下に初のトンネルが一部完成 - GIGAZINE





X(Twitter)の買収にあたっても、マスク氏はSpaceXから10億ドル(約1470億円)の融資を受けています。このお金はすぐに返還されています。



Twitterの買収を完了したイーロン・マスクがCEOに就任、テスラから集められた50人以上のエンジニアがTwitterのコードレビューに加わる - GIGAZINE





なお、SpaceXはすでにStarlinkの顧客サービスにxAIのチャットボット・Grokを導入していて、さらなる提携が計画されているとのことです。



一方で、SpaceXは近年は3回連続でロケットの打ち上げに失敗したり、エンジンテスト中に爆発事故が起きたりしていて、xAIへの出資がリスクをもたらす可能性があるとウォール・ストリート・ジャーナルは指摘しています。