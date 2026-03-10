2026年03月10日 14時10分 AI

OpenAIがAIセキュリティスタートアップの「Promptfoo」を買収



OpenAIが2024年創業で、フォーチュン500企業の25％以上が使っているというAIセキュリティスタートアップ「Promptfoo」の買収を発表しました。買収条件は発表されていません。



AIエージェントの登場により、独立したAIエージェント開発による生産性向上が期待される一方で、攻撃者が機密データにアクセスしたり、自動化システムを操作したりするリスクが生まれました。





PromptfooはAIシステムの脆弱性を特定して修復するのに役立つセキュリティプラットフォームで、買収が完了するとAIエージェント構築・運用プラットフォームのOpenAI Frontierに統合される予定です。統合後、OpenAI Frontierは自動化されたレッドチーム演習を実行し、エージェントのワークフローにおいてセキュリティの懸念がないかを評価。リスクとコンプライアンスのニーズについて、アクティビティを監視できるようになります。



Promptfooは創業チームも想定していなかった成長の早さで、月間アクティブユーザー数は13万人、フォーチュン500企業の25％以上に広がっています。



なお、買収後もオープンソースプロジェクトの構築は継続されるとのことです。

