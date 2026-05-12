2026年05月12日 11時33分 AI

OpenAIが企業のAI導入を助ける新会社「OpenAI Deployment Company」を設立



OpenAIが、組織向けにAIシステムの構築・運用の支援を行う新会社「OpenAI Deployment Company」を設立しました。AI導入支援事業を独立させることでスピード感を高めることが目的だとOpenAIは説明しています。



OpenAI launches the OpenAI Deployment Company to help businesses build around intelligence | OpenAI

https://openai.com/index/openai-launches-the-deployment-company/





OpenAI Deployment Companyは、フロンティアAI導入の専門エンジニアであるForward Deployed Engineer(FDE)を組織に派遣するOpenAIの既存の体制を拡充するものだと説明されています。



FDEはビジネスリーダーや現場チームと緊密に連携し、AIが最大のインパクトをもたらせる領域を特定し、インフラをAI中心に再設計して持続可能なシステムへと昇華させるとのことです。



OpenAIは「OpenAI Deployment Companyを独立事業部門として立ち上げたのは、この業務に求められるスピード感、顧客重視の姿勢を独自に発展させられるようにするためです。同時に、OpenAI Deployment CompanyはOpenAIの延長として機能し、顧客がフロンティアAIを形作る研究・製品・社内導入チームと密接につながり続けられるようにします」と述べました。





OpenAI Deployment Companyの立ち上げに関連して、OpenAIはAIコンサルティング会社であるTomoroの買収に合意しました。この買収により、約150名のFDEが立ち上げ初日からOpenAI Deployment Companyに加わるとのことです。



OpenAI Deployment Companyは、OpenAIと19の投資・コンサルティング会社によるパートナーシップだと説明されています。ベインキャピタルなど複数の投資会社が共同リード創設パートナーを務め、ゴールドマン・サックスやソフトバンクも創設パートナーとして参加しており、40億ドル(約6300億円)の初期投資を受けています。なお、OpenAI Deployment Companyの株式はOpenAIが過半数を所有します。



Introducing the OpenAI Deployment Company, which will help businesses maximally succeed with their deployments of AI.



Starting with 150 Forward Deployed Engineers and Deployment Specialists, and $4 billion of initial investment from 19 partners. https://t.co/Zx6Ukrmf0G — Greg Brockman (@gdb) May 11, 2026



OpenAIは「新会社のFDEは、OpenAIの最先端機能が今後どこへ向かうのかを見据えて構築を行えるため、顧客は新しいモデル、ツール、導入パターンが登場するたびに改善されるシステムを手にできます。顧客は初日から迅速に動き出し、持続可能なシステムへ投資し、次に登場する能力を前提として構築することで競合優位を維持できます」と自社の優位性をアピールしました。

