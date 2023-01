2023年01月11日 14時00分 サイエンス

新型コロナワクチンの開発元「BioNTech」がAIスタートアップ「InstaDeep」を買収してがん治療を目指すことを発表

ドイツを拠点とするバイオテクノロジー企業の「BioNTech」はこれまでファイザーと共に新型コロナウイルスのワクチンを開発しています。そんなBioNTechが2023年1月10日にイギリスを拠点とするAIスタートアップ企業であるInstaDeepを最大5億6200万ポンド(約900億円)で買収することを発表しました。BioNTechはInstaDeepの機械学習技術を使用して、がん治療の研究開発を行う予定です。



2014年にカリム・ベギル氏とゾーラ・スリム氏によって設立されたInstaDeepは、高度な機械学習技術を使用して、さまざまな企業にAIソリューションを提供しています。



BioNTechによるInstaDeepの買収は、これまでのBioNTechの買収では最大の案件で、InstaDeepに対し3億6200万ポンド(約480億円)を前払いし、その後はInstaDeepの将来の業績を条件に最大2億ポンド(約321億円)を支払う契約とのこと。





BioNTechのCEOであるウール・シャヒン氏は「InstaDeepの買収により、急速に進化するデジタル世界のAIをBioNTechの技術や研究、創薬、製造、展開のプロセスに組み込むことができます。私たちの目標は、BioNTechを、AIが私たちの仕事のあらゆる側面にシームレスに統合されるテクノロジー企業にすることです」と述べています。



またシャヒン氏によると、BioNTechがInstaDeepのAI技術を用いて、がん患者向けのオーダメイド医療の開発を行うことでイギリス政府と提携したそう。





BioNTechとInstaDeepはすでに複数の共同プロジェクトを開始しており、その中には、新型コロナウイルスの新たな変異種がハイリスクな変異体かどうかを迅速に判断する方法の開発が含まれています。



InstaDeepのベギル氏は「私たちの使命は常にAIがすべての人に利益をもたらすような研究を行うことです。InstaDeepとBioNTechはバイオ医薬品研究とAIを組み合わせた最先端の研究で、がんやその他の病気との戦いを支援する次世代の免疫療法の開発を目的としています」と述べています。