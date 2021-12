ついにファイザーの新型コロナ経口治療薬をFDAが承認へ

アメリカで医薬品を規制する アメリカ食品医薬品局 (FDA)が、ファイザーの開発する新型コロナウイルス感染症(COVID-19)経口治療薬「PAXLOVID(パクスロビド)」の緊急使用許可を発行したと発表しました。ファイザーの経口治療薬は12歳以上かつ体重40kg以上のCOVID-19重症化リスクが高い患者に、発症から5日以内に処方されます。 Coronavirus (COVID-19) Update: FDA Authorizes First Oral Antiviral for Treatment of COVID-19 | FDA https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-oral-antiviral-treatment-covid-19

2021年12月23日 11時40分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

