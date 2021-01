2021年01月21日 13時30分 サイエンス

新型コロナワクチンの開発に成功したModernaが「HIVワクチン」を開発すると発表



新型コロナウイルスワクチンの「mRNA-1273」を開発したアメリカのバイオテクノロジー企業・Modernaが、新たに後天性免疫不全症候群(エイズ)を引き起こすヒト免疫不全ウイルス(HIV)や季節性インフルエンザ、ニパウイルスなどのワクチンを開発するとの計画を発表しました。新たに開発されるワクチンは新型コロナウイルスワクチンと同様にmRNAワクチンであるとのことです。



Modernaが開発した新型コロナウイルスワクチンは臨床試験で高い効果を示し、記事作成時点ではアメリカやヨーロッパで接種が始まっています。



2021年1月11日の声明でModernaは、新たに「ヒト免疫不全ウイルス」「季節性インフルエンザウイルス」「ニパウイルス」のワクチンを開発するプログラムについて発表しました。エイズやインフルエンザは年間で数百万人が発症し、数十万人が死亡する深刻な病気です。ニパウイルス感染症は東南アジアを中心に存在する人獣共通感染症であり、感染者の致死率は40~75%と推定されているとのこと。



Modernaのステファン・バンセルCEOは声明の中で、「2020年は社会全体にとって類を見ない挑戦の年であり、Modernaにとって特別な概念を実証する期間でもありました」と述べ、新型コロナウイルスのワクチン開発で大きな成果を収めたことが新たな計画の後押しとなったとしています。





ワクチンとは体に抗原を投与することで抗体を産生させて免疫獲得を促すものであり、一般的に無害化または弱毒化した病原体が使われます。ウイルスなどの病原体を利用するワクチンの製造には慎重な作業が必要であり、過去にはポリオワクチンに不活性化されていないウイルスが混入し、多くの子どもがポリオを発症する事件も起きました。



しかし、Modernaやファイザーが開発したワクチンは、体内でタンパク質に翻訳される塩基配列情報を持ったmRNAを使用したmRNAワクチンであり、元となるウイルスを使用していません。そのため、新型コロナウイルスのワクチンを接種しても、何かの間違いで新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を発症したり、誰かに新型コロナウイルスを感染させたりする危険はゼロです。



mRNAワクチンに含まれているのは、「病原体の一部分のみ」を産生する遺伝情報を持ったmRNAです。mRNAワクチンを投与された人の体内では、病原体の抗原となる部分のタンパク質のみが産生されることで体が免疫を獲得しますが、病気を引き起こす部分のタンパク質は産生されません。新型コロナウイルスワクチンの場合、人の細胞に感染する際に重要となるスパイクタンパク質のみが体内で作られるため、ワクチンを接種しても新型コロナウイルスに感染する可能性はないとのこと。





新型コロナウイルスのパンデミック以前、アメリカ食品医薬品局はmRNAワクチンを承認したことはありませんでしたが、2020年にはModernaとファイザーの新型コロナウイルスワクチンを緊急承認しました。これによって開発および拡張が容易なmRNAワクチンの可能性が開き、Modernaが新たなワクチン開発計画を発表することにつながりました。



Modernaが開発するインフルエンザ・HIVウイルス・ニパウイルスのワクチンはいずれもmRNAワクチンであり、2021年中にはインフルエンザワクチンとHIVワクチンの第一相試験(フェーズ1)を行う予定だとのことです。