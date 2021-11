2021年11月05日 12時00分 サイエンス

世界初の新型コロナ飲み薬「モルヌピラビル」がイギリスで承認される



ドイツの化学品・医薬品メーカーであるメルクと、感染症治療に焦点を当てたバイオテクノロジー企業のRidgeback Biotherapeuticsが共同開発した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の抗ウイルス薬が、イギリスの医薬品規制当局に初めて承認されました。



First oral antiviral for COVID-19, Lagevrio (molnupiravir), approved by MHRA - GOV.UK

https://www.gov.uk/government/news/first-oral-antiviral-for-covid-19-lagevrio-molnupiravir-approved-by-mhra





Britain approves Merck's COVID-19 pill in world first | Reuters

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/britain-approves-mercks-oral-covid-19-pill-2021-11-04/



UK First Country to Approve Merck’s COVID-19 Pill

https://www.pharmexec.com/view/uk-first-country-to-approve-merck-s-covid-19-pill



UK approves Merck's antiviral COVID pill molnupiravir in world first - ABC News

https://www.abc.net.au/news/2021-11-05/molnupiravir-uk-approves-merck-antiviral-covid-pill/100596184



Merck's COVID-19 antiviral pill is now approved in the U.K. : Coronavirus Updates : NPR

https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/11/04/1052281073/uk-merck-molnupiravir-covid-drug



イギリスの医薬品医療製品規制庁(MHRA)が、新型コロナウイルスの増殖を抑える経口薬「molnupiravir(モルヌピラビル)」の安全性および有効性を検証し、これを承認しました。新型コロナウイルスの経口薬が規制当局から承認を得たのは今回が初です。





モルヌピラビルは軽度から中等度の症状があるCOVID-19患者や、肥満・高齢の糖尿病・心臓病といった重篤な病気を発症する危険因子を持つ人への投与が推奨されています。また、MHRAは臨床データを引用し、COVID-19の検査で陽性になった患者に対して、「症状が現れてから5日以内にモルヌピラビルを投与すること」を推奨しています。



モルヌピラビルはCOVID-19の原因となる新型コロナウイルスの遺伝子コードにエラーを起こすよう設計されており、1日2回、5日間にわたっての服用が推奨されます。モルヌピラビルと同類の薬剤が、動物実験で先天性障害との関連が指摘されていますが、メルクは動物実験でモルヌピラビルの安全性が確認されているとしています。ただし、この動物実験に関するデータは記事作成時点では公開されていません。





世界中で520万人以上が死亡した新型コロナウイルスのパンデミックに対処するための治療法としては、これまでワクチンに焦点が当てられてきました。しかし、メルクの開発するモルヌピラビルは、COVID-19の初期段階に投与することで重症化のリスクを持つ人の死亡率や重症化率を半減させることが可能です。



イギリスの国民保健サービス(NHS)でディレクターを務めるスティーブン・ポウィス氏は、イギリスがこれまでで最も困難な冬を迎えようとしているとして、「COVID-19を発症した際に合併症を発症するリスクが高い患者に対して優先的にモルヌピラビルが投与される」と述べました。加えて、入院率や死亡率を減らす臨床的な効果が確認でき、費用対効果が高いとされた場合には、より広範な展開が行われる可能性もあるとポウィス氏は語っています。



イギリスで新型コロナウイルスワクチンの導入を主導するマギー・スループ氏は、モルヌピラビルの承認について「我々は現在、政府とNHS全体での全国調査を通じ、モルヌピラビルを用いた治療を患者に提供するべく取り組んでいます」とコメントしました。





MHRAで最高経営責任者を務めるジューン・レイン氏は、「品質、安全性、有効性に妥協することなくMHRAがモルヌピラビルに関する堅牢で徹底的なレビューを実施したと示すことができます」とコメント。



なお、イギリス政府はモルヌピラビルを48万個確保するためにメルクと契約を結んでいますが、これをいつ提供するのかは記事作成時点では不明です。