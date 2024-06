年2回投与のHIV予防薬「レナカパビル」が第III相臨床試験でHIV予防で100％の有効性を示す

Watch out, GSK. Gilead’s twice-yearly PrEP drug shows 100% efficacy for HIV prevention | Fierce Pharma https://www.fiercepharma.com/pharma/watch-out-gsk-gileads-twice-yearly-prep-drug-shows-100-efficacy-hiv-prevention ギリアド・サイエンシズが開発するレナカパビルは、年2回投与のHIV予防薬で、経口投与と皮下投与の両方に対応しています。そんなレナカパビルが、シスジェンダーの女性に対するHIV予防において100%の有効性を実証しました。レナカパビルは1日1回の経口投与が必要なHIV予防薬である「 Truvada (ツルバダ)」に対して、優位性や背景発現率といった主要な有効性評価項目で優れた結果を達成しています。この結果を受け、独立データモニタリング委員会は、ギリアド・サイエンシズが試験の盲検段階を中断し、すべての被験者に非盲検でレナカパビルを提供することを推奨しました。 ギリアド・サイエンシズの最高医学責任者であり医学博士でもあるメルダッド・パーシー氏は、「レナカパビルがHIV感染ゼロで100%の有効性を示したことで、HIV予防に役立つ重要な新ツールとしての可能性を実証しました。現在進行中の治験プログラムからさらなる結果が得られることを期待しており、世界中のすべての人々のためにHIV流行を終わらせるという目標に向かって進み続けることを楽しみにしています」と語りました。 ギリアド・サイエンシズは第III相臨床試験において、南アフリカの25か所とウガンダの3か所で、16~25歳のシスジェンダーの女性および少女5300人超を対象に 曝露前予防内服 (PrEP)として「年2回レナカパビル」「1日1回 デスコビ 」「1日1回ツルバタ」を投与することで、レナカパビルの安全性および有効性を評価しました。被験者にはレナカパビル・デスコビ・ツルバタがそれぞれ2:2:1の割合で投与されています。

世界第2位の大手製薬会社である ギリアド・サイエンシズ が開発するレナカパビルは、 HIV 感染症の予防薬です。このレナカパビルが 第III相臨床試験 において、HIV予防で100%の有効性を示すことに成功したとギリアド・サイエンシズが報告しています。 Gilead’s Twice-Yearly Lenacapavir Demonstrated 100% Efficacy and Superiority to Daily Truvada® for HIV Prevention https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2024/6/gileads-twiceyearly-lenacapavir-demonstrated-100-efficacy-and-superiority-to-daily-truvada-for-hiv-prevention

2024年06月21日 13時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

