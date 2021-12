本当にブラックサンダーなのか疑うほど口溶け・香り豊かさで一線を画す「ブラックサンダー史上最も高級なミルクチョコ／ビターチョコ」試食レビュー

・関連記事

100グラムあたり6万7000円の「世界一高価なチョコレート」が販売開始 - GIGAZINE



チョコレートを食べると脳の認識機能が向上する - GIGAZINE



人々がチョコレートとカフェインを大好きになるまでのわかりやすい歴史 - GIGAZINE



明治製菓の「56種類のチョコレート」を命がけで全部食べてみた~前編~ - GIGAZINE

2021年12月23日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.