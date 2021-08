アメリカの当局がファイザー・BioNTech製COVID-19ワクチンを正式承認、新型コロナウイルスのワクチンとして初

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine COMIRNATY® Receives Full U.S. FDA Approval for Individuals 16 Years and Older | pfpfizeruscom https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-biontech-covid-19-vaccine-comirnatyr-receives-full 「コミナティ」はメッセンジャーRNA(mRNA)を含むワクチンで、2020年12月2日に イギリスの医薬品医療製品規制当局から緊急使用許可を取得 。12月11日には FDAから緊急使用許可を取得 しています。 FDAの承認審査では、2回目のワクチン投与があってから1週間以内にウイルス感染が見られなかった被験者約2万2000人と、 プラセボ を投与された被験者2万2000人の有効性データを分析。COVID-19予防の有効性が91%であることが示されました。 なお、正式承認されたのは16歳以上に対する接種が対象で、12~15歳向けの接種は引き続き緊急使用許可のもとでの運用となります。

2021年08月24日 11時02分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

