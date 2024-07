がん細胞の特定や腫瘍内の遺伝子異常の検出などができる病理学に特化した世界最大のオープンソースAIモデル「H-optimus-0」

フランスに拠点を置くベンチャー企業・ Bioptimus が、世界最大の病理学AI基盤モデル「 H-optimus-0 」を発表しました。 releases/models/h-optimus/v0 at main · bioptimus/releases · GitHub https://github.com/bioptimus/releases/tree/main/models/h-optimus/v0 Bioptimus Launches H-optimus-0, the World's Largest Open-Source AI Foundation Model for Pathology | Business Wire https://www.businesswire.com/news/home/20240711578499/en/ 病理学に特化した世界最大のオープンソースAI基盤モデル「H-optimus」 - YouTube

2024年07月16日 09時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, 動画, Posted by logc_nt

