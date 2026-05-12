2026年05月12日 11時26分 ゲーム

ソニーがゲームプレイのハイライトを取得してコラージュ画像をAI生成する特許を取得



ソニーが、ユーザーのゲームプレイを分析して特別な瞬間を切り出しコラージュ画像を作成するAIシステムの特許を取得したことが分かりました。



U.S. Patent for Method and system for generating an image representing the results of a gaming session Patent (Patent # 12,616,902 issued May 5, 2026) - Justia Patents Search

https://patents.justia.com/patent/12616902



Sony Patents AI That Auto-Creates Shareable Gameplay Clips

https://mp1st.com/news/sony-patents-ai-system-automatically-turns-gameplay-shareable-highlights



ソニー・インタラクティブエンタテインメントが取得した特許は、ユーザーがプレイするゲームの映像を自動的に分析し、SNSへ投稿するのに最適な形で画像を生成するAIシステムに関連するものです。



AIはユーザーの行動を分析し、キル、勝利、珍しいイベント、プレイヤーがゲーム中に下した決断や重要な瞬間など、あらゆるデータを収集します。これによりユーザーのプレイスタイルやよく行う行動などを学習し、ありきたりな瞬間ではなく、ユーザーにとって特別な瞬間を選び出すとのことです。例えば初心者の初勝利は間違いなくハイライトとして適切ですが、ベテランプレイヤーの勝利はありふれた瞬間です。ベテランプレイヤーはベテランプレイヤーなりの瞬間が切り抜かれるという仕組みです。





システムは機械学習によって印象的な瞬間を選び出し、Stable Diffusionなどの画像生成AIに画像とテキストを渡します。画像生成AIがコラージュ画像を作成してシステムに戻すと、ユーザーはそれをSNSでシェアできるようになります。



また、生成されたコンテンツの真正性をNFTで証明し、コレクターズアイテムとして所有・取引することや、3Dプリントでフィギュアやメダルとして具現化すること、ゲームの瞬間を動画として生成することも想定されています。





ソニーは「ゲームプレイヤーは思い出深い瞬間をDiscord、Twitch、YouTube、Twitterなどのソーシャルメディアプラットフォームを通じて友人と共有することがよくあります。このような動画の作成はプレイヤーにとって時間と労力がかかる場合があります。なぜなら、通常は動画やスクリーンショットを作成するための専用ソフトウェアを使用する必要があるからです」と記しています。

