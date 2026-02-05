2026年02月05日 12時21分 AI

OpenAIとSnowflakeが300億円規模のパートナーシップを締結しAIでのデータ分析を強化



OpenAIとSnowflakeが2億ドル(約310億円)規模のパートナーシップ契約を締結したことが明らかになりました。



Snowflake and OpenAI Forge $200 Million Partnership to Bring Enterprise-Ready AI to the World’s Most Trusted Data Platform

https://www.snowflake.com/en/news/press-releases/snowflake-and-openAI-forge-200-million-partnership-to-bring-enterprise-ready-ai-to-the-worlds-most-trusted-data-platform/



SnowflakeとOpenAI、2億ドルの戦略的パートナーシップを締結 世界で最も信頼性の高いデータプラットフォームにエンタープライズ対応AIを提供

https://www.snowflake.com/ja/news/press-releases/snowflake-and-openAI-forge-200-million-partnership-to-bring-enterprise-ready-ai-to-the-worlds-most-trusted-data-platform/



Snowflakeは企業向けのデータ分析・管理サービスを提供している企業です。Snowflakeは自社サービス内でAIを活用できるSnowflake Cortexというツールも提供しており、今回の提携によりOpenAI製モデルをSnowflake Cortex内でネイティブ実行できるようになります。また、データ分析機能を備えたAIエージェントのSnowflake IntelligenceでGPT-5.2などのOpenAI製モデルを実行可能になります。





SnowflakeのCEOを務めるSridhar Ramaswamy氏は「OpenAIモデルがエンタープライズデータで利用できるようになることで、組織は、普段利用している安全で管理されたプラットフォームを使い、自社の最も貴重な資産の上でAIを構築、展開できるようになります。Snowflake内のあらゆる企業ナレッジをOpenAIモデルの世界的なインテリジェンスと合わせて活用し、パワフルで責任ある信頼性の高いAIエージェントを構築できます」と述べ、自社のサービス内でOpenAI製モデルを使えるようになることの効果を強調しています。



また、OpenAIのエンタープライズ部門を率いるAshley Kramer氏も「Snowflakeとのパートナーシップにより、OpenAIのモデルを非常に安全な方法で扱えるようになりました」と述べ、Snowflakeの外部にデータを持ち出さずにOpenAI製モデルを使えることの意義をアピールしています。



It's time for a fireside chat with OpenAI.



"Our partnership with Snowflake now allows us to bring governed data and the models together in a really secure way so you can be comfortable and trust the technology." - @OpenAI's VP of Enterprise, @ashleyekramer pic.twitter.com/E8J7mY8h9q — Snowflake (@Snowflake) February 3, 2026



なお、SnowflakeはChatGPTのエンタープライズプランを契約しており、日々の業務でOpenAI製AIを活用しているとのことです。

