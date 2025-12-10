2025年12月10日 10時55分 AI

Mistral AIが小型かつ高性能なオープンAIモデル「Devstral 2」とバイブコーディング用ツール「Mistral Vibe CLI」を公開



AI開発企業のMistral AIがコーディング特化のAIモデル「Devstral 2」と「Devstral Small 2」をオープンモデルとしてリリースしました。Devstral 2は小型かつ高性能なことを特徴としており、Claude Sonnetと比べて7倍のコスト効率を達成できるとのこと。また、バイブコーディング用のCLIツール「Mistral Vibe CLI」も同時にリリースされています。



Devstral 2はパラメーター数1230億(123B)、コンテキストウィンドウ25万6000(256K)のAIモデルで、AIのコーディング性能を測定するベンチマーク「SWE-bench Verified」では大型モデルに匹敵する72.2％というスコアを記録しました。また、Devstral Small 2はパラメータ数240億(24B)という家庭用PCで容易に実行可能な小型モデルで、SWE-bench Verifiedでは同規模のモデルをはるかに上回る68.0％というスコアを記録しています。





以下のグラフは横軸がモデルの規模、縦軸がSWE-bench Verifiedのスコアを示しています。Devstral 2とDevstral Small 2が小型かつ高性能であることがよく分かります。





「Devstral 2」の性能を「DeepSeek V3.2」および「Claude Sonnet 4.5」と比較した結果が以下。人間による評価の結果、Devstral 2はDeepSeek V3.2に対して42.8％の勝率を記録しました。一方で、クローズドソースモデルのClaude Sonnet 4.5との対決では、勝率は21.4％で敗率が53.1％でした。Mistral AIはDevstral 2の性能について「実際のタスクでは、Claude Sonnetと比べて7倍のコスト効率を達成できる」とアピールしています。





Devstral 2はModified MIT License 、Devstral Small 2はApache 2.0 Licenseのもとで以下のリンク先で公開されています。Devstral Small 2は家庭用PCで動作可能ですが、Devstral 2を実行するには最低4基のH100が必要です。



加えて、Devstralシリーズを用いてバイブコーディングするためのCLIツール「Mistral Vibe CLI」も公開されました。Mistral Vibe CLIはZedの拡張機能として利用可能なほか、Apache 2.0 Licenseのもとでソースコードが公開されています。



Mistral Vibe CLI is an open-source command-line coding assistant powered by Devstral.

It explores, modifies, and executes changes across your codebase using natural language. Also under Apache 2.0.

なお、Devstral 2とDevstral Small 2はMistral AIのAPI経由でも利用可能で、記事作成時点では無料開放されています。無料期間の終了後の100万トークン当たりの料金は、Devstral 2が入力0.4ドル(約62.7円)・出力2ドル(約313.5円)で、Devstral Small 2は入力0.1ドル(約15.7円)・出力0.3ドル(約47円)です。

