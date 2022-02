トイ・ストーリーの「バズ」の知られざるルーツを描いた映画「バズ・ライトイヤー」の最新予告編公開

・関連記事

トイ・ストーリーの人気キャラ「バズ・ライトイヤー」の活躍を描く映画「Lightyear」予告編公開 - GIGAZINE



「トイ・ストーリー」がいかに膨大な量の「元ネタ」を映画に仕込むことで大人の心をつかんだのかがわかる驚異のムービー - GIGAZINE



「トイ・ストーリー4」最新予告編が公開中、物語の全貌が徐々に明らかに - GIGAZINE



「トイ・ストーリー4」最新予告編が公開、ユニーク過ぎるキャラクターたちの個性が爆発 - GIGAZINE



「トイ・ストーリー4」特別映像でとらわれの姿のバズや個性的な新キャラが公開中 - GIGAZINE



2022年02月09日 11時15分00秒 in 動画, 映画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.