2022年02月15日 13時00分 メモ

NFTを税務局が初めて押収、2億円超の詐欺事件の一環として



イギリスの税務局である歳入関税庁(HMRC)が、イギリス国内で初めてNFTを押収した規制当局になったと報じられています。HMRCがNFTを押収したのは、140万ポンド(約2億2000万円)規模の詐欺事件の一環としてです。



HMRCは250の偽造企業と関係しているとされる140万ポンド規模の付加価値税(VAT)詐欺事件について調査を進めており、容疑者である3人が逮捕されています。容疑者の氏名は公開されていませんが、彼らは偽のメールアドレスやプリペイド携帯、VPN、盗まれた身元確認書類などを使って自分たちの身元を巧妙に隠していた模様。



HMRCは3人の容疑者が所有していた3件のNFTアートと、5000ポンド(約78万円)相当の仮想通貨を押収しています。なお、押収した3件のNFTアートについては記事作成時点では資産価値が算出されていない状況。また、HMRCは押収したNFTアートを管理しておらず、裁判所命令を用いて販売を阻止しているそうです。





HMRCの経済犯罪副局長を務めるニック・シャープ氏は、「犯罪者などが資産を隠そうとする行為に確実に対応するために、(HMRCは)常に新しいテクノロジーに対応しようとしている」と語り、仮想通貨やNFTなどの新しい資産に対応していることを明かしています。イギリス当局による初めてのNFT押収事例となった今回の一件について、シャープ氏は「仮想通貨を使ってHMRCから資金を隠そうと考える人々への警告として役立つ」とBBC Newsに語っています。



サイバーセキュリティ企業のESETで顧問を務めるジェイク・ムーア氏は、「仮想通貨における設計上の重要な要素は、脅威となる人物や法執行機関など、誰からの傍受に対しても安全に保護することです。しかし、目まぐるしく変化するデジタル世界ではミスが起こりうるため、警察はデジタル犯罪の捜査、証拠の特定、そして最終的にデジタル資産を押収する方法において、この流れに逆らい始めています。押収では、犯罪収益法に基づき捜査する警察が没収品の半分を保管し、残りの半分を内務省に渡すよう要求することができるため、警察にとって非常に魅力的な報酬となり得ます」と語りました。





NFTや仮想通貨の押収はますます一般的になっており、2022年2月にはアメリカ司法省が4200億円相当のビットコインを押収して大きな話題となりました。アメリカ内国歳入庁(IRS)の特別捜査官は仮想通貨やNFTといった分野で横行する詐欺の山に対処すべく、規制当局は今後よりこれらに焦点を合わせていく必要があると語っています。



