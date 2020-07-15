今日は毎月恒例「Windows Update」の日
今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。
2020年7月のセキュリティ更新プログラムを公開しました。詳しくはセキュリティ更新プログラム ガイドをご覧ください。https://t.co/U5eJTOOIIC— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) July 14, 2020
「2020年7月のセキュリティ更新プログラム (月例)」で今月公開したセキュリティ更新プログラムについて解説しています。https://t.co/wmIRs4s846— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) July 14, 2020
◆Windows 10 v2004、v1909、v1903、v1809、v1803、v1709
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 10 v2004：4565503
Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909：4565483
Windows 10 v1809：4558998
Windows 10 v1803：4565489
Windows 10 v1709：4565508
◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール(2019、2016、v2004、v1909、v1903)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019：4558998
Windows Server 2016：4565511
Windows Server v2004：4565503
Windows Server v1903およびWindows Server v1909：4565483
◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ：4565541
Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2 セキュリティのみ：4565540
Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ：4565537
Windows Server 2012 セキュリティのみ：4565535
◆Internet Explorer
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Internet Explorerの累積的な更新プログラム：4565479
◆Microsoft Office関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Office関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4484357、4484363、4484381、4484382、4484433、4484438、4484441、4484446、4484450、4484451、4484456、4484458、4484463
◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft SharePoint関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4484348、4484353、4484370、4484374、4484411、4484436、4484440、4484443、4484448、4484451、4484452、4484453、4484460
◆Microsoft Lync ServerおよびSkype for Business
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft Lync ServerおよびSkype for Businessに関連するサポート技術情報：4571332、4571333、4571334
◆Microsoft .NET関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Microsoft .NET関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報：4565489、4565508、4565511、4565513、4565627、4565628、4565630、4565631、4565633、4566466、4566467、4566468、4566469、4566516、4566517、4566518、4566519、4566520
◆Microsoft Visual Studio関連のソフトウェア
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードが実行される
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Visual Studioのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください。
Visual Studioの更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/visualstudio を参照してください。
◆Azure DevOps Server、Team Foundation Server
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Azure DevOps Serverのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください。
Azure DevOpsの更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/devops を参照してください。
Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年8月12日(水)に提供予定となっています。
セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020 年) - Microsoft Security Response Center
https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/
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