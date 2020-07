今日は毎月恒例「Windows Update」の日

◆Windows 10 v2004、v1909、v1903、v1809、v1803、v1709 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows 10 v2004: 4565503 Windows 10 v1903およびWindows 10 v1909: 4565483 Windows 10 v1809: 4558998 Windows 10 v1803: 4565489 Windows 10 v1709: 4565508 ◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール(2019、2016、v2004、v1909、v1903) 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows Server 2019: 4558998 Windows Server 2016: 4565511 Windows Server v2004: 4565503 Windows Server v1903およびWindows Server v1909: 4565483 ◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ: 4565541 Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2 セキュリティのみ: 4565540 Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ: 4565537 Windows Server 2012 セキュリティのみ: 4565535 ◆Internet Explorer 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Internet Explorerの累積的な更新プログラム: 4565479 ◆Microsoft Office関連のソフトウェア 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Microsoft Office関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4484357 、 4484363 、 4484381 、 4484382 、 4484433 、 4484438 、 4484441 、 4484446 、 4484450 、 4484451 、 4484456 、 4484458 、 4484463 ◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Microsoft SharePoint関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4484348 、 4484353 、 4484370 、 4484374 、 4484411 、 4484436 、 4484440 、 4484443 、 4484448 、 4484451 、 4484452 、 4484453 、 4484460 ◆Microsoft Lync ServerおよびSkype for Business 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: 特権の昇格 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Microsoft Lync ServerおよびSkype for Businessに関連するサポート技術情報: 4571332 、 4571333 、 4571334 ◆Microsoft .NET関連のソフトウェア 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Microsoft .NET関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4565489 、 4565508 、 4565511 、 4565513 、 4565627 、 4565628 、 4565630 、 4565631 、 4565633 、 4566466 、 4566467 、 4566468 、 4566469 、 4566516 、 4566517 、 4566518 、 4566519 、 4566520 ◆Microsoft Visual Studio関連のソフトウェア 最大深刻度: 緊急 最も大きな影響: リモートでコードが実行される 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Visual Studioのセキュリティ更新プログラムの詳細については、 https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください。 Visual Studioの更新プログラムの詳細については、 https://docs.microsoft.com/ja-jp/visualstudio を参照してください。 ◆Azure DevOps Server、Team Foundation Server 最大深刻度: 重要 最も大きな影響: なりすまし 関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ: Azure DevOps Serverのセキュリティ更新プログラムの詳細については、 https://portal.msrc.microsoft.com/ja-jp/security-guidance を参照してください。 Azure DevOpsの更新プログラムの詳細については、 https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/devops を参照してください。 Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2020年8月12日(水)に提供予定となっています。 セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2020 年) - Microsoft Security Response Center https://msrc-blog.microsoft.com/2019/10/22/securityupdatereleaseschedule2020/

2020年07月15日 09時49分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

