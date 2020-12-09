2020年12月09日 11時38分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。











◆Windows 10(v20H2、v2004、v1909、v1903、v1809、v1803)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v2004 および Windows 10 v20H2: 4592438

Windows 10 v1903 および Windows 10 v1909: 4592449

Windows 10 v1809: 4592440

Windows 10 v1803: 4592446



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v20H2、v2004、v1909、v1903)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2019: 4592440

Windows Server 2016: 4593226

Windows Server v2004 および Windows Server v20H2: 4592438

Windows Server v1903 および Windows Server v1909: 4592449



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、および Windows Server 2012

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ: 4592484

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ: 4592495

Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ: 4592468

Windows Server 2012 セキュリティのみ: 4592497



◆Microsoft Office 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Office 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4484372、4484393、4484468、4486698、4486704、4486732、4486742、4486748、4486750、4486754、4486757、4486760、4493139、4493140、4493148



◆Microsoft SharePoint 関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft SharePoint 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4486696、4486697、4486721、4486751、4486752、4486753、4493138、4493149



◆Microsoft Exchange Server

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Exchange Server に関連するサポート技術情報: 4593465、4593466、4593467



◆Microsoft Dynamics 365 関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Dynamics 関連のソフトウェアに関連するサポート技術情報: 4577009、4578105、4578106



◆Microsoft Visual Studio 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Visual Studio 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide



◆Azure 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Azure 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide



◆ChakraCore

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Chakra Core のセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。https://msrc.microsoft.com/update-guide



Windows Updateはアメリカ時間で毎月第2火曜日に公開されており、次回のアップデートは日本時間で2021年1月13日(水)に提供予定となっています。



セキュリティ更新プログラム リリース スケジュール (2021 年) – Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2020/11/10/securityupdatereleaseschedule2021/