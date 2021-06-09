2021年06月09日 10時14分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正の月例配信・Windows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。



今回のWindows Updateでは、2021年5月に配信されたセキュリティ更新プログラム適用後に発生するようになったMicrosoft 365へのサインイン失敗に対する修正や、脆弱(ぜいじゃく)性情報の修正などが行われています。









2021 年 6 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/06/08/202106-security-updates/



◆Windows 10 v21H1、v20H2、v2004、v1909

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v21H1、Windows 10 v20H2、Windows 10 v2004: 5003637

Windows 10 v1909: 5003635



◆Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core インストール (2019、2016、v20H2、v2004)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server Version 20H2、Windows Server Version 2004: 5003637

Windows Server 2019: 5003646

Windows Server 2016: 5003638



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、および Windows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 マンスリー ロールアップ: 5003671

Windows 8.1 および Windows Server 2012 R2 セキュリティのみ: 5003681

Windows Server 2012 マンスリー ロールアップ: 5003697

Windows Server 2012 セキュリティのみ: 5003696



◆Microsoft Office 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5001934、 5001942、 5001943、 5001947、 5001950、 5001951、 5001953、 5001955、 5001956、 5001963



◆Microsoft SharePoint 関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

4011698、 5001922、 5001939、 5001944、 5001945、 5001946、 5001954、 5001962



◆Microsoft .NET 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

サービス拒否



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

.NET 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイド https://msrc.microsoft.com/update-guide を参照してください



◆Microsoft Visual Studio 関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

特権の昇格



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Visual Studio 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、 https://docs.microsoft.com/ja-jp/visualstudio とセキュリティ更新プログラム ガイド https://msrc.microsoft.com/update-guide を参照してください



◆Microsoft Malware Protection Engine

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Microsoft Malware Protection Engine のセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドを参照してください。 https://msrc.microsoft.com/update-guide を参照してください



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2021年7月14日(水)提供予定となっています。

