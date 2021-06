「カウボーイビバップ」実写版の音楽を菅野よう子が担当

アニメ「カウボーイビバップ」の音楽をはじめ、数々のアニメや実写作品、テレビCMなどの楽曲を手がけてきた作曲家の 菅野よう子 氏が、Netflixで配信される実写版「 カウボーイビバップ 」でも音楽を担当することが明らかになりました。 Netflix Cowboy Bebop's Existence Now Justified By New Yoko Kanno Music https://kotaku.com/netflix-cowboy-bebops-existence-now-justified-by-new-yo-1847057030 2021年6月9日、Netflixが「オリジナルのカウボーイビバップの印象的なサウンドトラックを作曲した菅野よう子氏が、Netflixの新しい実写版でもサウンドトラックを作成してくれることが決まりました。また、実写版カウボーイビバップは2021年秋に登場します」とツイートしました。ツイートと一緒にアップロードされたムービーでは、実写版で主人公のスパイク・スピーゲルを演じる ジョン・チョー 、フェイ・バレンタインを演じる ダニエラ・ピネダ 、ジェット・ブラックを演じる ムスタファ・シャキール の3人が菅野氏が作曲を担当したアニメ版のオープニングテーマである「Tank!」に合わせリズムに乗っています。

・関連記事

実写版「カウボーイビバップ」の制作がスタート、ウェルシュコーギーのアインはCGではなく本物の犬が担当 - GIGAZINE



新型コロナの影響で撮影が停止していた実写版「カウボーイビバップ」などの制作がニュージーランドで再開 - GIGAZINE



Netflixが実写映画版ガンダムの制作を発表、監督は「キングコング:髑髏島の巨神」のジョーダン・ヴォート=ロバーツ - GIGAZINE



2021年06月09日 10時25分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.