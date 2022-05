・関連記事

今日は毎月恒例「Windows Update」の日 - GIGAZINE



2022年6月15日にサポートが終了するInternet Explorerをただちに廃止するようにMicrosoftが警告 - GIGAZINE



Windowsイベントログを利用したファイルレスマルウェアの手法が観測される - GIGAZINE



Microsoftが子ども向け3DCGアニメーション制作ソフトウェア「3Dムービーメーカー」をオープンソース化 - GIGAZINE



Apple・Google・Microsoftがパスワードなしの認証システム「パスキー」の利用拡大に合意 - GIGAZINE



ついにFirefoxも3桁の大台に到達「Firefox 100」正式版リリース、ピクチャーインピクチャーに字幕表示可能に - GIGAZINE

2022年05月11日 09時54分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.