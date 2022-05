AppleがiPod Touchの販売を終了すると発表、「iPod」21年の歴史に幕

AppleがデジタルオーディオプレイヤーのiPod Touchを、在庫がなくなり次第販売終了すると発表しました。20年以上続いたiPodの歴史がついに終わることとなります。 The music lives on - Apple https://www.apple.com/newsroom/2022/05/the-music-lives-on/ RIP iPod 2001-2022: The complete history | Macworld https://www.macworld.com/article/546753/ipod-timeline-nano-mini-shuffle-touch.html 初代iPodは2001年10月23日に、税別4万7800円で発売されました。初代iPodは5GBのHDDを搭載し、およそ1000曲の音楽を最大10時間再生することができ、4つのボタンとスクロールホイールで操作することができました。iPodはその後世代を重ねながら進化し、HDD搭載型のiPodは「iPod Classic」という名前となりました。

・関連記事

懐かしのiPodをストレージ1TB&バッテリー容量強化で魔改造した猛者が登場 - GIGAZINE



初代iPodのリリース直前に作られた貴重なプロトタイプが公開される、超大型でダサいスイッチも - GIGAZINE



スティーブ・ジョブズが「iPhone nano」に取り組んでいたことを示すメールが裁判で公開される - GIGAZINE



「iPod」誕生から17年、長らく新モデルが登場していないiPodはこのまま終わりを迎えてしまうのか? - GIGAZINE



iPodは当初、1GBが80ドルだったが今は7ドルにまで下がった - GIGAZINE



スティーブ・バルマーいわく「Googleを使うな、iPodも使うな」 - GIGAZINE





2022年05月11日 11時06分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.