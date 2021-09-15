2021年09月15日 10時08分 ソフトウェア

今日は毎月恒例「Windows Update」の日



今月も毎月更新されるWindowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信されるWindows Updateが行われました。早めにアップデートしておきましょう。









2021 年 9 月のセキュリティ更新プログラム (月例) – Microsoft Security Response Center

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/09/14/202109-security-updates/



◆Windows 10 v21H1、v20H2、v2004、v1909

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 10 v21H1、Windows 10 v20H2、Windows 10 v2004：5005565

Windows 10 v1909：5005566



◆Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Server Core installations (2019、2016、v20H2、v2004)

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows Server 2022、Windows Server、version 20H2、Windows Server、version 2004：5005565

Windows Server 2019：5005568

Windows Server 2016：5005573



◆Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Windows 8.1、Windows Server 2012 R2 Monthly Rollup：5005613

Windows 8.1、Windows Server 2012 R2 Security Only：5005627

Windows Server 2012 Monthly Rollup：5005623

Windows Server 2012 Security Only：5005607



◆Microsoft Office関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

4484103、4484108、5001958、5001997、5001999、5002003、5002005、5002007、5002009、5002014



◆Microsoft SharePoint関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5002018、5002020、 5002024



◆Microsoft Visual Studio関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Visual Studio 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、https://docs.microsoft.com/visualstudioとセキュリティ更新プログラム ガイドhttps://msrc.microsoft.com/update-guideを参照してください。



◆Microsoft Dynamics 365関連のソフトウェア

最大深刻度：

重要



最も大きな影響：

なりすまし



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

5006075、5006076



◆Microsoft Azure 関連のソフトウェア

最大深刻度：

緊急



最も大きな影響：

リモートでコードが実行される



関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：

Azure 関連ソフトウェアのセキュリティ更新プログラムの詳細については、セキュリティ更新プログラム ガイドhttps://msrc.microsoft.com/update-guideを参照してください。



なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2021年10月13日(水)提供予定となっています。