飛行機や鉄道の騒音が心血管系に与えるダメージは非常に深刻、わずか数日で血管に問題が生じることも

・関連記事

騒音によるダメージは蓄積する、難聴の自覚がなくとも対策が必要 - GIGAZINE



車や鉄道の騒音がうるさい場所に住むことは認知症リスクの増加と関連がある - GIGAZINE



騒音被害を減らすために必要な対策とは? - GIGAZINE



スマホだけで今いる場所の騒音レベルをチェックして共有できる無料アプリ「SoundPrint」、静かで落ち着ける場所をマップから検索可能 - GIGAZINE



音がない「静寂」は人間の体にどのような影響を与えるのか? - GIGAZINE



「耳鳴り軽減」や「集中力アップ」に効果があるといわれるホワイトノイズは聞き続けると脳に悪影響が出る可能性あり - GIGAZINE



2022年04月13日 09時00分00秒 in 乗り物, サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.