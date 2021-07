騒音被害を減らすために必要な対策とは？

Not Just Bikesは騒音を小さく抑えるための理想的な移動手段として、路面電車などの公共交通機関の利用を推奨しています。また、アムステルダムでは芝生の上を走る路面電車が運行しており、その静けさは素晴らしいものだとのことです。

Not Just Bikesは、自動車やバイクが電動化されれば、騒音が小さくなると指摘。しかし、ヨーロッパでは「歩行者が音の小さい電気自動車の存在に気づきづらい」として、電気自動車に音を出す装置を搭載することが義務づけられています。そのため、全員が電動化された車両に乗り換えても騒音がなくなることはありません。

Not Just Bikesは、アムステルダムの道路で乗り物ごとの騒音レベルを測定しています。まず、周囲に動いている乗り物がない時の騒音レベルは42dBA。

Not Just Bikesによると、自動車の騒音はエンジン音とタイヤの音が原因になっているとのこと。そこで、デルフトでは多くの道の制限速度を時速30km以下に設定し、幹線道路をタイヤの音を抑える効果を持つ 多孔質アスファルト で鋪装することで、自動車による騒音を小さく抑えています。

2021年07月04日 19時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1o_hf

