2022年04月13日 08時00分 モバイル

若者世代に人気急上昇中のソーシャルメディア「BeReal」とは?



1990年代半ばから2010年代初頭に生まれた世代(Z世代)に人気のあるモバイルアプリについて、ニュースメディアのAxiosが報じています。



データ分析企業のApptopiaがまとめたデータによると、ソーシャルメディアアプリ「BeReal」のダウンロード数はここ数カ月で急増しています。Axiosは「生まれた頃から携帯電話が身近に存在したZ世代にとって、プライベートと仕事や学校をつなぐ新しい方法としてBeRealが注目を集めていることがわかります」と記しています。



以下のグラフは月ごとのBeRealのダウンロード数をまとめたもの。毎月BeRealの月間ダウンロード数は50万回以上ずつ増加しており、4月1日から6日までの6日間でのダウンロード数は既に73万7100回となっており、このペースで増加を続ければ4月の月間ダウンロード数は3億6000万回を超える見通しとなります。





BeRealは毎日異なる時間に「2分で写真を撮影して共有するように」とすべてのユーザーに同時に通知することで、ユーザーに「リアルな日常生活」を投稿させるというソーシャルメディアです。通知を受けるのは1日1回のみで、このタイミングでアプリを開かなければフレンドが投稿した内容をチェックし反応することはできません。アプリはiOSおよびAndroid向けに配信されています。



BeRealはユーザーに「リアルな日常生活」を投稿することを推奨しており、そのためにアプリで写真を撮影する際はスマートフォンの前面カメラと背面カメラの両方で同時に写真を撮影し、「現在地」と「何をしているか」を同時に示さなければいけなくなっています。また、アプリには写真の編集機能が含まれていないため、まさに「リアルな日常生活」が写し出されることになるとのこと。





ユーザーは通知を受けてから2分以内に写真を撮影して投稿する必要があり、このタイミングで写真を投稿しなかった場合、それ以降にも写真を投稿することはできるもののフォロワーには「リアルタイムで写真を投稿しなかったこと」が通知されます。加えて、BeRealでは自身の写真を投稿するまでフレンドの投稿を表示できないようになっているため、いわゆる「ROM専」的な使い方はできません。



過去2年間、Z世代の若者にはTikTokやInstagramのリール、Snapchat Spotlightといった短いムービーを投稿するソーシャルメディアが爆発的な人気を博してきました。これらのソーシャルメディアはユーザーの持つ隠れた才能を披露することに重点を置いている一方で、BeRealはユーザーにありのままの自分をさらけ出させようとするアプリです。そのため、AxiosはBeRealについて、「若いユーザーが抱える『オンライン上で完璧に見えるようにならなければ』というプレッシャーに対する解毒剤として人気を博しています」と記しています。





BeRealのアプリがリリースされたのは2019年12月のことで、その総ダウンロード数の65%は2022年に入ってからのもの。前述したApptopiaのデータによると、BeRealの月間アクティブユーザー数は2022年1月から4月にかけて315%も増加しており、ユーザー数の増加が2022年に入ってからであることも明らかです。



BeRealが注目を集めているのはアメリカだけではありません。BeRealは2022年第1四半期におけるアメリカ・イギリス・フランスのモバイルアプリダウンロード数で、Instagram、Snapchat、Pinterestに続く4位にランクインしています。ただし、data.aiのデータによると多くのZ世代がBeRealを利用している一方で、同アプリのユーザーベースの大部分はミレニアル世代だそうです。





AxiosはデータをベースにBeRealの人気が高まっていると報じていますが、テクノロジーメディア・Motherboardの記者であるジェイソン・ケブラー氏は、実際にアプリを使ってみた感想として「BeReal上では誰もが非常に退屈そうに見える」と報じています。ケブラー氏は「BeRealを3週間使用していますが、他のアプリとは多少異なっていますし、私自身まだ削除していないので、面白いのだとは思います。ただし、真の意味で投稿が『本物』というわけではありません。Instagramが『人々の生活を人為的に魅力的に見せる』という問題を抱えている一方で、BeRealは『人々の生活を非常に退屈に見せる』という問題を抱えています」と言及しており、BeRealへの投稿がユーザーを退屈に見せると主張しています。