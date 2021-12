2021年12月10日 16時00分 サイエンス

騒音によるダメージは蓄積する、難聴の自覚がなくとも対策が必要



現代人は車・鉄道・飛行機・産業機械・ドライヤー・芝刈り機・音楽などが出す大きな音に日常的にさらされており、ある程度の騒音は日常生活の一部となっている人も多いはず。ところが、こうした騒音によるダメージはだんだんと耳に蓄積していき、暴露後5年~20年経ってから悪影響が現れることもあるとのことで、まだ騒音の悪影響を実感していない段階から耳を保護することが大切だと、科学系メディアのPopular Scienceが解説しています。



騒音による難聴は芝刈り機の音より静かな85デシベル(dB)で発生する可能性があり、より大きな騒音に対して耳を適切に保護していない場合、ただちに聴覚を損なう場合があります。銃声やジェット機のごう音といった特殊なものに限らず、ロックバンドのコンサートや緊急車両のサイレンは8秒以内に問題を引き起こす場合があり、90dBの騒音にさらされても安全なのは最大4時間だそうです。



ところが、フロリダ大学医学部耳鼻咽喉科の助教であるSi Chen氏は、問題は「聴覚の一部を失っても気付かずに過ごしてしまうこと」かもしれないと指摘しています。聴覚の損傷は累積的であり、騒音に繰り返しさらされることは着実に聴力を低下させ続けますが、聴音が低下したことを実感するまでには5年~20年もの時間がかかる可能性があるとのこと。





「一般的に言えば、ロックコンサートの音はうるさすぎます。多くの人々が耳鳴りを感じながらコンサート会場から出てきますが、これはコンサートの音が大きすぎて聴覚にダメージを与えたというサインです。主な問題は、多くの人々が騒音レベルを測定しておらず、難聴を経験するのが何年も後になってからかもしれないという点です」とChen氏はコメントしています。



大ざっぱな感覚としては、騒がしさに思わず耳をふさごうとする誘惑を感じる場合、その場所は安全な騒音レベルを越えているそうです。また、iOSのヘルスケアアプリにはイヤホンまたはヘッドホンを対象とした聴力ケア機能が用意されており、音量が適切かどうかをチェックすることが可能です。Apple Watchには周囲のノイズレベルを測定する機能も搭載されているため、聴覚に影響を及ぼすほどの騒音が鳴っているかどうかを知ることができます。





Chen氏が「難聴はほとんどの人において可逆的ではありません」と指摘するように、音を感じるために重要な内耳の有毛細胞は一度壊れると再生しないため、一度損なわれた聴力を元のレベルまで回復させることは困難です。



聴覚を損なうことの深刻さを実際に難聴になる前に理解するのは難しいかもしれませんが、Chen氏は「わずかな難聴は時間と共に蓄積するため、多くの人々は手遅れになるまで難聴になっていることに気付きません」と述べ、騒音にさらされている人は自覚症状がない段階から対策する必要があると主張しています。



近年では小さい子どもでも騒音で難聴になるケースが増えているとのことで、Chen氏は子どもの約12%が騒音由来の難聴を持っており、言語発達の遅れや学習困難につながる可能性があると指摘。また、高齢者においても難聴は大きな問題であり、「難聴は認知症の主要なリスクである」とも言われています。



騒音から耳を守る方法としては、耳栓とイヤーマフの2種類が挙げられます。耳栓は耳の穴に装着するため適切な配置が重要ですが、イヤーマフは耳全体を覆うため、比較的使いやすいとのこと。また、騒がしい音の発生源からなるべく距離を取り、騒音が発生する原因をできるだけ取り除くことも、騒音にまみれた現代社会で耳を保護する上で重要とのことです。