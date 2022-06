新型コロナの生存者は肺塞栓症または呼吸器疾患を発症するリスクが2倍になるという指摘

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を発症した患者の中には、回復しても症状が長期にわたって継続する「ロングCOVID」を訴える人もいます。過去にCOVID-19を発症して回復した患者を調べた研究により、このような患者は血栓や固形物が肺動脈をふさぐ肺塞栓症などの発症リスクが高いことが明らかになりました。 Post–COVID Conditions Among Adult COVID-19 Survivors Aged 18–64 and ≥65 Years — United States, March 2020–November 2021 | MMWR https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7121e1.htm#contribAff アメリカ疾病予防管理センター(CDC)のララ・オッターソン氏らは、2020年3月から2021年11月までに記録された18歳以上のアメリカ人の電子健康記録データを参照。過去にCOVID-19の診断を受けた35万3164人の患者(症例患者)から、COVID-19の後遺症に起因することが多い26の疾患の発生率を調査し、COVID-19を発症したことがない164万7776人の対照群(対象患者)と比較しました。

2022年06月15日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

