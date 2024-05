パスワード不要の認証技術「パスキー」はパスワードよりもエクスペリエンスが悪いという批判

・関連記事

X(旧Twitter)でiPhoneからのサインイン手段の一つとして「パスキー」が利用できるように - GIGAZINE



Googleの2段階認証用物理キー「Titan セキュリティ キー」に「パスキー」対応バージョンが登場、パスワード入力すら不要に - GIGAZINE



Googleアカウントで「パスキー」認証がデフォルトに、パスワードレスがさらに加速 - GIGAZINE



パスワードなしでの認証を可能にする「パスキー」技術にはわなが潜んでいる、YubiKeyなどのハードウェア認証デバイスを利用している場合は注意 - GIGAZINE



AndroidとChromeで指紋や顔認証でウェブサービスにパスワードなしで安全にログインできる認証システム「パスキー」のサポートが開始 - GIGAZINE



Apple・Google・Microsoftがパスワードなしの認証システム「パスキー」の利用拡大に合意 - GIGAZINE

2024年05月06日 09時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.