2022年度6月分のGIGAZINEのアクセス解析結果
この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2022年8月31日までは誰でも閲覧可能です。
お知らせその1、GSCトップページのお知らせ欄にも記載していますが、GIGAZINEで借りている海外のサーバーについて冗長電源化のアップグレードを実施するため、7月16日(土)午前1時～午前4時の間、GSCへのログインおよび、ログイン状態でのGIGAZINE閲覧ができなくなります。7月16日(土)午前1時～午前4時にGIGAZINEを見るには、ログインせずログアウト状態で見るようにお願いします。
GSCに加入すると、現在のGIGAZINE運用システムに移行する以前、2000年4月から2006年3月31日までのGIGAZINEが保存されている「GIGAZINE Archive」を見ることができるほか、過去24時間の記事ランキングTOP10の閲覧が可能。また、記事のお気に入り登録機能や、カテゴリ・タイトル・本文を指定して記事検索をすることができるアドバンス検索機能を利用できます。それに加えて、GIGAZINE上の広告が全て消えて読みやすくなり、全文RSSの利用ができ、GIGAZINEマンガ大賞の審査へ参加することもでき、GIGAZINEで連載しているマンガの先行公開もあり……と、特典がてんこ盛りです。
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というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。
◆2022年6月
アクセスリクエスト数：2億9786万
ページビュー：5141万(143万増)
ユニークユーザー数：2040万(67万減)
転送量：19.920TB
※Cloudflareによる計測結果です。
転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約17.037TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.883TB。
また、2022年6月に作成した記事数は533本。
次に、2022年6月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。
1位：Googleのエンジニアが「ついにAIが実現した」「AIに意識が芽生えた」と訴える
2位：ビーフパティ4枚でボリューム2.8倍の「ギガビッグマック」が2週間限定で復活したので食べてみた
3位：芯まで金属製で削らずに16km書き続けられる「metacil(メタシル)」を使ってみた
4位：「SPY×FAMILY」のアーニャを別マンガのひとコマに登場させるコラージュがなぜか海外で大人気に
6位：職場で食事をとることがフランスで禁じられている理由とは？
7位：大手レビューサイトがIKEA製空気清浄機を酷評するも完全論破されてしまう
8位：中国メーカーNobsoundの真空管アンプが完全な詐欺商品だったという報告
9位：小島秀夫監督の最新作はホラーゲームでタイトルは「Overdose(オーバードーズ)」か
10位：「常温で液体のプラチナ」が開発される、工業化学における革命の可能性
というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。
1位：Safari：35.01％（0.91％減）
2位：Chrome：34.19％（11.49％減）
3位：Android Webview：16.10％（11.37％増）
4位：Safari (in-app)：6.51％（1.11％減）
5位：Edge：4.71％（0.25％増）
6位：Firefox：1.84％（0.01％増）
7位：Samsung Internet：0.54％（0.03％減）
8位：Mozilla Compatible Agent：0.47％（0.20％減）
9位：Opera：0.25％
10位：Internet Explorer：0.25％（0.08％減）
IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。
11.0：98.17％（0.69％減）
8.0：1.03％（0.41％増）
10.0：0.61％（0.23％増）
次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。
1位：Twitter（前月1位）
2位：Google ニュース（前月2位）
3位：Facebook（前月3位）
4位：SmartNews（前月4位）
5位：はてなブックマーク（前月5位）
6位：世界の株価（前月6位）
7位：dメニュー（前月圏外）
8位：MSN（前月9位）
9位：livedoor ニュース（前月7位）
10位：Pintrest（前月10位）
次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。
1位：youtube
2位：gigazine
3位：amazon
4位：張家界大峡谷玻璃大橋
5位：スマホ 海外版 レビュー じっくり
6位：裸体の基本ポーズ
7位：ハッカータイパー
8位：スマホ 海外版 mate40 独自
9位：ヨガ 動画
10位：ギガビッグマック
最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。
記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。
また、以下の欲しいものリストから支援物資を送っていただけると、編集部のモチベ維持につながり非常にありがたいです。
GIGAZINE編集部の欲しいものリスト
https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/378VT986Z3V8T
それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。
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