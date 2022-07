2022年07月13日 08時00分 乗り物

テスラ車がトレーラーの後部に突っ込む死亡事故発生で当局が特別調査開始



フロリダ州でテスラ車がトレーラーの後部に追突し、乗車していたカップルが亡くなるという死亡事故が発生しました。この事故を受けて、アメリカ運輸省道路交通安全局(NHTSA)が特別調査を開始しています。



U.S. agency to open probe into fatal Florida Tesla crash

https://www.cnbc.com/2022/07/08/us-agency-to-open-probe-into-fatal-florida-tesla-crash.html



NHTSA opens THIRTY-SEVENTH probe into Tesla after couple from California killed | Daily Mail Online

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10998257/NHTSA-opens-THIRTY-SEVENTH-probe-Tesla-elderly-couple-California-killed.html



Elderly Florida couple killed after their Tesla crashes into semi in 37th crash for company | MEAWW

https://meaww.com/nhtsa-investigation-starts-tesla-california-crash-elderly-couple





事故は2022年7月6日14時ごろ、フロリダ州ゲインズビルで発生しました。州間高速75号線を南に向かって走行していたテスラSモデル(2015年製)は、ペインズプレイリーにあるサービスエリアに進入。





駐車場で、ウォルマートのセミトレーラーの後部に衝突したテスラはトレーラーの下に潜り込むような形になり、運転していた66歳の女性と同乗していた67歳の男性はその場で死亡が確認されました。2人はカリフォルニア州ロンポックから来ていました。





NHTSAはこの事故について特別調査を行うほか、7日にはカリフォルニア州でテスラモデル3が起こした歩行者死亡事故についても運転支援システムが使用されていた疑いがあるとして特別調査を開始しています。



NHTSAはすでに、オートパイロットを含む運転支援システムの使用が疑われるテスラ車に関する特別事故調査を36件開始しており、フロリダ州の事故は37件目にあたります。フロリダ州の事故がオートパイロットを使用中のものだったかどうかは不明です。



NHTSAのスティーブン・クリフ氏は、調査を早く終えたいとしながらも、「正しく行いたいと考えています。理解する必要のある情報がたくさんあります」と語っています。