テスラ車が高速道路で消防車に衝突して運転手が死亡する事故が発生

アメリカ・カリフォルニア州の州間高速道路で、事故対応のために停車中だった消防車にテスラの モデルS が突っ込む事故が発生しました。これによりテスラ車の運転手が死亡し、同乗者も重傷を負ったほか、消防車に乗っていた消防士4人も軽症を負ったとのことです。 Tesla driver killed after plowing into firetruck on freeway | AP News https://apnews.com/article/technology-business-injuries-fires-59d22dced75ec1ce6929c9dfb094524c 現地時間の2023年2月18日の早朝4時、カリフォルニア州コントラコスタ郡の ウォールナットクリーク を走る州間高速道路680号線で、停車中の消防車にテスラ・モデルSが衝突する事故が発生しました。消防車はこの前に発生した事故対応に当たる人々を保護するため、ライトをつけた状態で北向きに走る車線に対して斜めに停車していたとのこと。 この事故により、モデルSの運転手は現場で死亡が確認され、同乗者も重傷を負ったほか、消防車に乗っていた4人の消防士も軽症を負いました。なお、重傷を負った同乗者を救助する際に扉が開かなかったため、モデルSを切り開く必要があったそうです。

2023年02月20日 13時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1h_ik

