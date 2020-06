ホンダが「技術的問題」で一部業務停止、ランサムウェアによるサイバー攻撃の可能性

by Yonkers Honda



自動車メーカーの本田技研工業(ホンダ)が、海外の生産システムを含む事業の一部が停止したことを発表しました。記事作成時点で復旧作業が行われており、ビジネスへの影響は最小限に押しとどめられているとのことで、社内ネットワークがランサムウェアによるサイバー攻撃を受けた可能性が指摘されています。



Honda investigates possible ransomware attack, networks impacted

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/honda-investigates-possible-ransomware-attack-networks-impacted/



Honda confirms its network has been hit by cyber attack | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/honda-confirms-its-network-has-been-hit-by-cyber-attack/



ホンダのカスタマーサービスはTwitterで、「現在、ホンダカスタマーサービスとホンダファイナンシャルサービスは技術的な問題が発生しており、利用できません。できるだけ早く問題を解決するよう努めております。ご迷惑をおかけしますが、何とぞご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と発表。一方で、ホンダは「技術的な問題」の詳細について明らかにはしませんでした。



At this time Honda Customer Service and Honda Financial Services are experiencing technical difficulties and are unavailable. We are working to resolve the issue as quickly as possible. We apologize for the inconvenience and thank you for your patience and understanding.