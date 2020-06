AppleがMacを自社製カスタムARMプロセッサに変更するプロジェクトをWWDCで発表か

2020年06月10日 11時20分 ハードウェア

2020年6月22日(月)に開催される予定のAppleの開発者向けイベント「WWDC」で、MacのメインプロセッサをIntel製から自社製に変更するプロジェクト「Kalamata」を発表する見込みであることを、Bloombergが報じています。



Appleの「Intel製プロセッサ離れ」「ARMへの移行」は10年以上前からささやかれている話で、特に真実味を帯びてきたのは2018年ごろからのこと。



Intel側も、「大口顧客の離脱」を公には語らなかったものの、2020年にはAppleはカスタム設計のARMプロセッサに移行するだろうと認識。



実際の移行時期は、Apple情報のリークで有名なアナリストのミンチー・クオ氏が改めて予想したとおり2021年となる見込み。



なお、ARMはそもそも、AcornとAppleが1980年代に携帯端末「Newton」のプロセッサを共同開発することになり、開発部門が独立する形で生まれた会社なので、Appleとの関係はIntelよりも深いものがあるといえます。



Appleは1990年代後半に倒産危機を迎えましたが、このときはちょうど上場していたARM株を保有していたため、株売却で難局を乗り切ることができました。また、iPhoneのプロセッサ開発でも、Appleは当時関係を深めていたIntelに打診したものの断られたためARMのプロセッサが採用されたという経緯があり、Appleは2度にわたりARMに救われた形となっています。



ただ、今回のMacのプロセッサ変更は「過去の恩義に報いるため」といったものではなく、シンプルに「Macはプロセッサで他に後れを取っている」という理由だとみられています。