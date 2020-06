史上最大級のハッキングがインド企業により行われたことが判明、ハッカーらは自分の仕事をSNS上で自慢

2020年6月9日に、カナダのトロント大学を拠点とする情報通信技術の研究機関Citizen Labが、世界中で7年間にわたり数千件を超えるメールアカウントをスパイしていた職業ハッカー集団「Dark Basin」を特定したと発表しました。この問題を報じたロイター通信によると、Dark Basinの活動は「これまで公表された中で最大のスパイ活動」とされているとのことです。 Dark Basin: Uncovering a Massive Hack-For-Hire Operation - The Citizen Lab https://citizenlab.ca/2020/06/dark-basin-uncovering-a-massive-hack-for-hire-operation/ Exclusive: Obscure Indian cyber firm spied on politicians, investors worldwide - Reuters https://www.reuters.com/article/us-india-cyber-mercenaries-exclusive/exclusive-obscure-indian-cyber-firm-spied-on-politicians-investors-worldwide-idUSKBN23G1GQ 「Dark Basin」とは、主にジャーナリストや政府関係者、ヘッジファンドを中心に数千もの個人と機関を標的としてきた「職業ハッカー(hack-for-hire)」のグループです。Dark Basinはこれまでに、自由な言論の権利の保護を目的としたNGOの 電子フロンティア財団 に対する 大規模なフィッシング攻撃 を行ってきたほか、気候変動問題で Exxon Mobil などの石油関連企業を糾弾している「 #ExxonKnew 」を含む多数のNGOを標的にスパイ活動を展開してきたとされています。

2020年06月10日 11時25分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.