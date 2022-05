2022年05月24日 10時17分 ゲーム

Apple・ディズニー・AmazonなどがApex LegendsのEA買収を検討中という報道



Apex LegendsやFIFAシリーズなど人気タイトルを数多く手掛ける大手ゲームパブリッシャーのElectronic Arts(EA)が、身売り先を探していると報じられています。売却先の候補として挙がっているのがディズニーやAmazon、Appleといった大手企業です。



匿名の情報筋によると、EAは自社の売却を検討しており、ディズニー・Amazon・Apple・NBC Universalといった企業と話し合いの場を設けている模様。報道によると、EAはNBC Universalとの間で最も交渉を進めていたそうですが、同社との協議は「4月に崩壊した」とのことで、記事作成時点で売却先の候補として挙がっているのはディズニー・Amazon・Appleの3社です。





NBC Universalの親会社であるComcastのブライアン・ロバーツCEOは、EAのアンドリュー・ウィルソンCEOに対して「EAの買収」ではなく「EAとNBC Universalの合併」を提案したそうですが、この提案はEA側との「価格と構造に関する意見の不一致」により実現に至らなかった模様。



近年、ゲーム業界では企業買収が盛んに行われており、2022年1月にはMicrosoftが687億ドル(約8兆8000億円)で大手ゲーム会社のActivision Blizzardを買収したことが大きな話題となりました。他にも、Take-TwoがモバイルゲームメーカーのZyngaを127億ドルで買収(約1兆6000億円)したり、スクウェア・エニックスが複数の人気タイトルとゲームスタジオを売却したりしています。



報道によると、EAはMicrosoftによるActivision Blizzardの買収を機に「買収交渉をより大胆に行うようになった」と報じられていますが、EAの広報担当者は今回の報道についてコメントを求められた際に「M&Aに関するウワサや憶測にはコメントしません」と返答しています。



EA側は自社の売却よりも合併を望んでいるとも報じられており、もしも合併が実現すれば、合併後もEAのCEOはウィルソン氏が務める可能性があります。



Apple関連メディアの9to5Macは「EAのルーツはAppleまでさかのぼります。1982年、Appleの当時の戦略マーケティングディレクターであったトリップ・ホーキンスが、EA(の前身のアメージング・ソフトウェア)を立ち上げるためにAppleを退社したからです」と報じ、AppleにゆかりのあるEAがAppleに買収される可能性があることを歓迎しています。なお、Appleは2019年に独自の有料ゲームサービスであるApple Arcadeを発表しており、同サービスを拡張するためにEAの買収を検討するという可能性は十分に考えられます。



なお、ゲーム業界では他にも大きな買収劇が起きる可能性が高いとウワサされており、そのひとつが「Ubisoftの買収」です。2022年2月、Ubisoftのイブ・ギルモCEOが四半期ごとの投資家向けの電話会議の中で、「独立を維持することはできる」ものの、買収提案があれば「取締役会はすべての利害関係者のために買収案について検討する姿勢です」と発言したことが、このウワサの発端となっています。