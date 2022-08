ほうじ茶の香ばしさと渋みで上品なスイーツに仕上がったマクドナルド「ほうじ茶フラッペ」「マカロン ほうじ茶」試食レビュー

マクドナルドでありながら本格的なコーヒーが楽しめる「 McCafé by Barista 」併設店舗に、2020年に登場して好評を博した「 ほうじ茶フラッペ 」とマカロンシリーズの新フレーバー「 マカロン ほうじ茶 」が、2022年8月24日(水)からの期間限定で登場しています。いずれもほうじ茶の香ばしさを楽しめるお茶スイーツになっているとのことで、どんな味に仕上がっているのか実際に食べて確かめてみました。 秋を彩る、ほうじ茶風味のお茶スイーツが8/24(水)から期間限定で登場!定番の抹茶も! | マクドナルド公式 https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/houjitea_matcha/ 上品な味わい!「マカロン ほうじ茶」が8/24(水)から期間限定で新登場! | マクドナルド公式 https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/macaron/ McCafé by Barista併設のマクドナルドに到着。

2022年08月24日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

