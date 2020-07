ゴロッと入った甘酸っぱいベリー＆桃の香る水出しアイスティーが体をクールダウンさせる「ベリーベリー＆ピーチティー」をマクドナルドで飲んでみた

ベリーベリー&ピーチティー(税込360円)は2020年7月29日(水)から9月中旬までの期間限定で、全国に123店舗あるMcCafe by Barista併設のマクドナルドで購入可能。McCafe by Barista併設店舗は 公式ページ から探すことができます。

・関連記事

レモネードなのに強烈なミント感で一気に涼しくなるミント好き向け「シトラスミントレモネード」と「ベリーレモネード」を飲んでみた - GIGAZINE



スタバから桃を丸かじりしたかのようにジュワッと果汁あふれる「ジューシー ピーチ フラペチーノ」が登場したので飲んでみた - GIGAZINE



シュワシュワ炭酸とザクザク氷に好きなアイスをトッピングできる「ザ・クラッシュソーダ」をサーティワンで食べてみた - GIGAZINE



飼育員のクラゲ愛をひしひし感じられる「プルプルクラゲソーダ」など京都水族館「クラゲワンダー」フード&グッズまとめ - GIGAZINE



マイナス30度で凍ったシャキシャキのメロン果肉をソフトクリームと一緒に楽しめる「ハロハロ 果実氷メロン」をミニストップで食べてみた - GIGAZINE



0カロリーのモンスターエナジーに新味「ウルトラパラダイス」が登場、「南国っぽい味」とは何味なのか飲んで確かめてみた - GIGAZINE



2020年07月31日 12時30分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.