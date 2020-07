EUがサイバー攻撃で初の制裁措置、ロシアのスパイ機関や北朝鮮・中国のハッキンググループが対象

・関連記事

偽論文をもとにしたフェイクニュースがユーザーによる投稿が可能なサイトに紛れ込んでいる - GIGAZINE



ガーミンが大規模システム障害はランサムウェアによるサイバー攻撃であったことを認める - GIGAZINE



Appleやイーロン・マスクなどTwitterの企業・有名人アカウントが一斉にハッキングされる - GIGAZINE



ロシア政府関与がささやかれるハッカー集団が新型コロナウイルスワクチンの研究組織をハッキングしているという報告 - GIGAZINE



中国の銀行がバックドアを作成するソフトのインストールを取引先に求めていた - GIGAZINE



AWSが2.3TbpsものDDoS攻撃を受けていたことが判明 - GIGAZINE

2020年07月31日 12時42分00秒 in メモ, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.