2026年07月11日 21時00分 メモ

暑い季節にぐっすり眠るための8つの方法



暑い季節になると、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりして、睡眠の質が低下しやすくなります。ノッティンガム・トレント大学の研究者であるアミン・アル・ハバイベ氏とフランチェスコ・ルーク・シエナ氏が、暑い日に眠るための方法を解説しています。



Eight ways to sleep well in hot weather

https://theconversation.com/eight-ways-to-sleep-well-in-hot-weather-285434



◆1：日中に寝室へ熱を入れない

暑い夜に眠りやすくするには、寝る直前に部屋を冷やすだけでなく、日中から寝室に熱をため込まないことが重要です。晴れた日はカーテンやブラインドを閉め、直射日光が室内に入るのを防ぐことで、夜になっても部屋が暑いままになるのを抑えられます。特に、日当たりのよい窓がある部屋では、昼間の太陽光によって壁や床、家具が熱を蓄えます。遮光カーテンやブラインドを使って日射を遮れば、寝る時間帯の室温上昇を軽減できます。





◆2：窓を開ける時間を見極める

暑い日には、とにかく窓を開ければ涼しくなるとは限りません。外気温が室内より高い時間帯に窓を開けると、かえって熱い空気を取り込んでしまうため、日中は窓を閉めておく方が効果的な場合があります。一方で、夕方以降や早朝など外気温が下がった時間帯には、窓を開けて室内にこもった熱を逃がすことができます。対角線上にある窓を開けるなどして空気の通り道を作ると、自然な換気が起こりやすくなります。



◆3：扇風機で空気を動かす

扇風機は、風を体に当てることで汗の蒸発を促し、体感温度を下げる助けになります。エアコンほど室温を下げる力はありませんが、室内の空気を動かすことで、寝苦しさを和らげられます。また、扇風機を窓の近くに置いて室内の熱気を外へ出したり、涼しい外気を取り込んだりする使い方もあります。窓の開閉と組み合わせることで、寝室全体に熱がこもりにくくなります。





◆4：通気性のよい寝具と寝間着を選ぶ

暑い夜には、寝具や寝間着の素材も睡眠の快適さを左右します。厚い掛け布団や熱がこもりやすい素材は避け、コットンやリネンなど、汗を吸いやすく空気を通しやすい素材を選ぶのが効果的です。暑いからといって何も掛けずに寝るより、薄いシーツを使った方が汗を吸収しやすく、肌の不快感を抑えられる場合があります。寝具を軽くするだけでも、体から熱を逃がしやすくなります。



◆5：寝る前に体を適度に冷やす

就寝前に体の熱を逃がすことも、寝つきをよくする方法のひとつです。ただし、極端に冷たいシャワーを浴びると、体が反応して熱を保とうとすることがあるため、ぬるめのシャワーで体表から熱を逃がす方が向いています。首元、手首、足首などを冷やすと、一時的に暑さを和らげることができます。保冷剤や冷たいタオルを使う場合は、肌に直接当て続けず、冷やしすぎないようにすることも大切です。



◆6：日中からこまめに水分を取る

暑い夜は、寝ている間にも汗をかくため、体の水分が失われやすくなります。就寝前にのどの渇きを感じないように、日中からこまめに水分を取っておくことが大切です。ただし、寝る直前に大量の水を飲むと、夜中にトイレで目が覚める原因になります。就寝直前にまとめて飲むのではなく、早めの時間から少しずつ補給しておくのが現実的です。





◆7：夕食は重くしすぎない

暑い季節の夜には、食事の内容も睡眠に影響します。脂っこい食事や重い夕食は消化に負担がかかり、体内で熱が生じやすくなるため、寝苦しさにつながることがあります。果物やサラダなど水分を多く含む食べ物を取り入れると、体への負担を抑えながら水分補給にもつながります。暑い夜にぐっすり眠るには、夕食を軽めにして、寝る直前の食事を避けることも効果的です。



◆8：体温を上げる活動は涼しい時間に行う

運動や家事など体温を上げる活動は、暑さが厳しい時間帯を避けるのが望ましいです。夜遅くに激しい運動をすると体温が下がりにくくなり、寝つきが悪くなることがあります。体を動かす必要がある場合は、朝や夕方など比較的涼しい時間帯に行うと、夜になっても体に熱が残りにくくなります。日中の過ごし方を調整することも、暑い季節の睡眠対策になります。





暑い季節にぐっすり眠るためには、寝る直前だけでなく、日中から室内と体に熱をため込まない工夫を積み重ねることが重要です。遮光や換気で寝室の温度上昇を抑え、扇風機や通気性のよい寝具で体から熱を逃がし、水分補給や食事、運動のタイミングにも気を配ることで、エアコンに頼りきらなくても寝苦しさを軽減できます。暑さ対策をひとつだけで解決しようとするのではなく、生活の中でできる小さな工夫を組み合わせることが、夏の睡眠の質を守る近道です。

