Tensor G3チップ＆Android 14搭載でフラットディスプレイ採用のGoogle純正スマートフォン「Google Pixel 8／8 Pro」が登場

Google純正スマートフォンの「 Pixel 8 」「 Pixel 8 Pro 」が2023年10月4日に開催されたGoogleの新製品発表イベント「Made by Google」で、発表されました。価格はPixel 8が税込11万2900円から、Pixel 8 Proが税込15万9900円からで、発売は2023年10月12日です。 Made by Google イベント https://store.google.com/magazine/events Pixel 8は画面ピーク輝度2000ニトでリフレッシュレートは60~120Hz。

2023年10月04日 23時41分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

