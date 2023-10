2023年10月05日 00時05分 ソフトウェア

旅行の相談からSNSの文章作成まで可能なアシスタントAI「Assistant with Bard」発表、「Googleアシスタント」に「Bard」を統合してめちゃくちゃ賢く強化



Googleが2023年10月4日に開催した新製品発表イベント「Made by Google」でアシスタントAI「Assistant with Bard」を発表しました。



Made by Google イベント

https://store.google.com/magazine/events?hl=ja



Google Assistant with Bard: New generative AI features

https://blog.google/products/assistant/google-assistant-bard-generative-ai/



Assistant with Bardは「Googleアシスタント」にチャットAI「Bard」の文章生成機能や推論機能を統合したAIアシスタントです。





Assistant with Bardはテキストのほかに音声や画像の認識も可能。





GmailやGoogleドキュメントなどの情報を参照して質問に返答したりタスクをこなしたりできます。





また、GmailやGoogleマップなどの複数のサービスを組み合わせて「パーティーはどこで開催されるんだったっけ?」という質問にGoogleマップの地点情報を含めつつ回答するといったことも可能。





画像を認識できるので「この写真にSNS用の文章を付けて」といった指示もこなせます。





Assistant with Bardは近日公開予定です。