2023年03月14日 11時12分 ハードウェア

発売前の「Google Pixel 7a」実機写真がネット上に登場、テスト機が流出か



2023年5月開催の「Google I/O 2023」での正式発表が見込まれる、Google製スマートフォンの新機種「Google Pixel 7a」の実機を入手したというレポートが公開されています。



Trên tay chiếc Google Pixel 7a đầu tiên trên thế giới - Mobile - ZINGNEWS.VN

Google hasn’t announced the Pixel 7A but someone already has it - The Verge

ベトナムのニュースサイト・Zingnewsによると、この「Pixel 7a」を入手したのはD.Phiという人物で、友人から800万ドン(約4万5000円)で購入したものだとのこと。Zingnewsは「プログラマ向けのテスト機として、ベトナムでほぼ完成形の端末ができました。これは、Googleによる発売日前の端末制御プロセスが緩いことを示しています」と述べています。



Pixel 7aはPixel 7シリーズの廉価版にあたるミッドレンジ機。デザインはPixel 7からほとんど変化なしです。





Pixel 7の背面はこんな感じでした。





レンズが並んだカメラバーストリップ部分は少し盛り上がっています。Pixel 7のカメラバーストリップは光沢がありましたが、Pixel 7aではつや消しになっています。





底面にはスピーカー穴とUSB Type-Cポート。3.5mmオーディオジャックはありません。このPixel 7aは箱なしだったため、どういったアクセサリが付属するかはわからないとのこと。





SIMカードスロットはシングル仕様。eSIMとのデュアル対応かどうかは不明だそうです。





なお、D.Phi氏が端末の写真をネットに公開したところ、リモートでロックがかけられ、以後はブートローダーのFastbootモードしか使えなくなったとのことです。





わかる範囲のスペックは、DRAMが8GM、メモリが128GB。OSはAndroid 13安定版で、画面オプションとして90Hzがあったそうです。リフレッシュレート90Hzは、リーカーであるKuba Wojciechowski氏が2022年11月にもたらした情報と一致するものです。Wojciechowski氏はこのほかに、Pixel 7aがシリーズで初めてワイヤレス充電に対応していることなどを明らかにしています。