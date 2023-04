「素晴らしい作品を書くメソッド」をミステリーの巨匠アガサ・クリスティのベストセラーを分析して導き出したムービー

・関連記事

ミステリーの女王アガサ・クリスティの生涯にまつわる謎とは? - GIGAZINE



アガサ・クリスティが使用人を雇えても車を買えなかった理由とは? - GIGAZINE



人気が出るスリラー小説の書き方を「007」シリーズの生みの親であるイアン・フレミングが解説 - GIGAZINE



ホームズからアリストテレスまで無料で古典の傑作をサクッと読み放題な海外版青空文庫「Standard Ebooks」 - GIGAZINE



「成人向けの音声作品を作ることで会話文が上手に書けるようになった」という体験談 - GIGAZINE



「GIGAZINEマンガ大賞」募集開始&受賞と連載を勝ち取るためのポイントを解説 - GIGAZINE



