Googleの折りたたみスマホ「Pixel Fold」のインナーディスプレイを修理するためのスペアパーツは13万円以上もする

The Pixel Fold’s screen repair will cost $900 | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2023/09/the-pixel-folds-screen-repair-will-cost-900/ Pixel FoldはGoogle初の折りたたみ式スマートフォンであり、折りたたんだ状態では通常のスマートフォンと同じような5.8インチディスプレイが使用でき、開くと7.6インチのインナーディスプレイを使用可能です。Pixel Foldのインナーディスプレイは中央に折りたたみ跡が残るものの、180度開くことが可能。

2023年09月25日 06時00分00秒 in モバイル, Posted by log1h_ik

