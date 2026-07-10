2026年07月10日 13時10分 スマホ

Samsungの新製品「Galaxy Z Flip 8」「Z Fold 8」「Z Fold 8 Ultra」「Watch 9」「Watch Ultra 2」の公式レンダリング画像が流出、「Fold」は過去製品に比べてさらに幅広の「Ultra」が登場



2026年7月22日22時(日本時間)開始予定のSamsung新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」で発表されるとみられる新製品について、ニュースサイト・AndroidHeadlineが「リークがあった」というレンダリング画像を掲載しました。



Exclusive: Official Samsung Galaxy Z Flip 8 Renders in Three Colors

https://www.androidheadlines.com/samsung-galaxy-z-flip-8



Exclusive: Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Official Renders

https://www.androidheadlines.com/samsung-galaxy-z-fold-8-ultra



Exclusive: Samsung Galaxy Z Fold 8 Official Renders

https://www.androidheadlines.com/galaxy-z-fold-8



Exclusive: Samsung Galaxy Watch 9 & Watch Ultra 2 Official Renders

https://www.androidheadlines.com/samsung-galaxy-watch-9



◆Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z Flip 8は縦開きのスマートフォンで、Galaxy Flip 7の後継機種です。Galaxy Flip 7と非常によく似た外観で、中央で折り畳めるメインディスプレイの上部中央にはカメラ用の穴があり、電源/ロックボタンと音量調節ボタンは本体右側に配置されています。背面のうち上半分にはディスプレイが存在し、ディスプレイをくりぬくようにカメラが2つ配置されています。





ウワサに過ぎませんがスペックについても情報があり、市場によりプロセッサが異なり1つはExynos 2600チップ、もう1つはGalaxy向けのSnapdragon 8 Elite Gen 5になること、重量は180gで前モデルの188gより若干軽量化していること、Galaxy Z Flip 7と同じ50メガピクセルのメインカメラと、12メガピクセルの超広角カメラが搭載されることなどが伝えられています。



なお、Samsung関連の著名リーカーであるIce Universe氏は「Galaxy Z Flip 7がSamsung最後の小型折りたたみ式スマートフォンになる可能性が高い」と予想しています。



◆Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultraは横開きのスマートフォンです。Galaxy Z Fold 7の後継機種ですが、後述の幅広モデルと区別するために「Ultra」の名称が付けられているとのこと。Galaxy S26シリーズと同じくSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyを搭載する予定で、バッテリー容量はGalaxy Z Fold 7の4400mAhから5000mAhにアップグレードされGalaxy S26 Ultraと同等に。2億画素のメインカメラ、1000万画素の3倍望遠カメラ、そして5000万画素の超広角カメラが搭載されると予想されています。





ちなみに、Samsungはスパイダーマンとコラボした画像でGalaxy Z Fold 8を公式にチラ見せしています。





◆Galaxy Z Fold 8

横開きスマートフォンの幅広モデルです。2026年9月に登場すると予想される折りたたみ式iPhoneの対抗馬としての位置づけで、Galaxy Z Fold 8 Ultraより縦に短く横に長いスマートフォンになっています。アスペクト比16:10の5.5インチQHD+ディスプレイを搭載すると予想され、重量はGalaxy Z Fold 7の215gから約200g～201gまで軽量化し、厚さは折りたたみ時8.9mm＆展開時4.2mmから9.7mm＆4.5mmへと微増、Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyが搭載されると考えられています。





◆Galaxy Watch9

Galaxy Watch9はGalaxy Watch8の後継で、前モデルと同じく40mmと44mmの2つのサイズ展開になると予想されています。前モデルはシルバー・グラファイトの2色展開でしたが、Galaxy Watch9はクリーム・グラファイト・グリーンの3色展開になるとのこと。ウワサでは前モデルと比較して30ユーロ(約5600円)～50ユーロ(約9300円)程度値上げされるとの情報があります。前モデルの日本向け発売価格は、44mmモデルが税込6万2900円、40mmモデルが税込5万7900円でした。





◆Galaxy Watch Ultra 2

Galaxy Watch Ultra 2は、前モデル「Galaxy Watch Ultra(2025)」の後継。前モデルと同じく47mmの1サイズ展開で、カラーバリエーションはグレー・シルバーの2色です。デザインに関しては前モデルと大きな違いは見られず、円形のディスプレイ、右側に2つのボタンと回転式のクラウンという配置は変わりません。ウワサでは、749ユーロ(約13万9000円)で販売されるとみられています。Galaxy Watch Ultra(2025)は12万6940円でした。

